- Instituția Prefectului – Județul Buzau, in colaborare cu Garnizoana Buzau, au desfașurat activitați dedicate, Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, miercuri, 11 noiembrie, la Cimitirul Eroilor din municipiul Buzau și la Monumentul Eroilor din Teatrele de Operații din comuna Smeeni, din județul…

- Instituția Prefectului - Județul Buzau, in colaborare cu Garnizoana Buzau, vor desfașura activitați dedicate, Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, miercuri, 11 noiembrie, incepand cu ora 10.00, la Cimitirul Eroilor din municipiul Buzau și la Monumentul Eroilor din Teatrele de Operații din comuna…

- Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat, miercuri, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii, ca militarii romani sunt veritabili ambasadori ai tarii noastre si a transmis recunostinta si respect pentru profesionalismul, curajul si dedicarea dovedite in misiunile…

