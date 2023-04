Stiri pe aceeasi tema

- 22 aprilie, Ziua Pamantului: activitați de ecologizare, acțiuni ale autoritaților și avertizari ale cercetatorilor privind clima In fiecare an, pe 22 aprilie, este sarbatorita Ziua Planetei Pamant. Ajunsa la cea de-a 54-a editie, este marcata oficial sambata și a prilejuit activitați de conservare si…

- FOTO| Acțiune de ecologizare la Santimbru: 50 de elevi, impreuna cu voluntari și angajați ai primariei au curațat de gunoaie mai multe zone din comuna Acțiune de ecologizare la Santimbru: 50 de elevi, impreuna cu voluntari și angajați ai primariei au curațat de gunoaie mai multe zone din comuna Inceput…

- Ziua Pamantului i-a adunat pe bucureșteni in Gradina Botanica, la apelul WWF Romania. Numarul voluntarilor care au venit sa stranga frunzele uscate a depașit orice așteptari. Oamenii spun ca astfel au grija de planeta, lucru de care e atata nevoie.

- Ieri, 21 martie 2023, in zona Schitului „Buna Vestire” din Hapria a avut loc o acțiune de ecologizare, in care elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au curațat zona de gunoaie. Elevii claselor a X-a au participat ieri la o acțiune de ecologizare in zona Schitului „Buna Vestire”…

- Peste 50 de voluntari au strans 200 de saci de deșeuri la acțiunea de ecologizare din Nehoiu, cu ocazia Saptamanii Apelor, anunța reprezentanții Centrului de Arta Aluniș, despre evenimentul organizat sambata, pe albia raulu Buzau. ,,La acțiune au participat atat localnici ai orașului Nehoiu, membri…

- Ca sa marcehze 20 de ani de la inființare, Garda de Mediu Dolj a demarat o acțiune de ecologizale intr-o localitate din Dolj. Acțiunea a vut loc pe parcursul zilei de 10 martie in localitatea limitrofa Craiovei, Malu Mare. La acțiune au participat reprezentanții Garzii de Mediu Dolj, reprezentanți ai…