Ziua Mondială fără tutun. Fii inspirat! Nu te apuca de fumat! Consumul de tutun este principala cauza de deces prevenibila in lume și este totodata și cea mai importanta cauza de deces in Uniunea Europeana (aproximativ 700.000 de decese anual), fiind și unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru sanatate care poate fi evitat. Fumul de tutun conține peste 7.000 de substanțe chimice toxice, iar fumatul pe parcursul unei vieți poate sa duca la scurtarea vieții unei persoane cu cel puțin 10 ani. Aproximativ un sfert din anii productivi din viața pierduți prin dizabilitate au drept cauza bolile atribuibile consumului de tutun. In ce privește Uniunea… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

