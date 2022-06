Ziua Invatatorului: Ministrul Educatiei. Temelia formarii unei persoane se pune decisiv in primii ani de scoala

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca 100.000 de elevi de scoala primara, gimnaziala si liceu - cu exceptia celor din anii terminali -, din 329 de unitati de invatamant din toata tara vor intra in programul-pilot in cadrul caruia va fi aplicata testarea standardizata. In fiecare judet si…

- Elevii din clasele a VIII-a au susținut in aceasta saptamana simularea la Evaluarea Naționala, dupa cum bine se știe, iar cei din clasele a XIII-a și a XII-a au susținut probele pentru la evaluarea la Bacalaureat, in cursul saptamanii trecute. S-au primit deja rezultatele, iar ministrul Educației spune…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, si presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, s-au intalnit, ieri, la Scoala nr. 168 din zona Giulesti-Sarbi a Capitalei, obiectivul fiind analiza provocarilor si oportunitatilor din sistemul de invatamant din Romania si masurile imediate ce pot fi luate. Potrivit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune instituirea functiei de director administrativ intr-o unitate de invatamant, care sa faca legatura intre scoala si autoritatea locala, acesta urmand sa aiba competente in stiinte economice si in stiintele administratiei publice.

- Se renunța la semestre și trimestre și se introduce un sistem cu 5 module și 5 vacanțe. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, miercuri dupa-amiaza, noua structura a anului școlar.

- Profesorii și elevii au fost surprinși astazi de o mulțime de schimbari radicale in strunctura anului școlar. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca se renunța la semestre, dar și la teze. In schimb, vor fi module de invațare de cate 6-7-8 saptamani. Acestea vor alterna cu vacanțe scurte.…

- VIDEO Ministrul Educației: elevii cu afecțiuni cronice pot face și școala online. Precizari despre activitatea universitaților Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a prezentat joi cele mai recente noutați privind desfașurarea activitații in unitațile de invațamant. Cimpeanu a anunțat ca Ministerul Educației…

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca oddatam cu eliminarea starii de alerta, care se preconizeaza ca va fi incepand cu data de 9 martie 2022, elevii vor merge la școala fara nicio...