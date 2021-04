Ziua Internațională a Păsărilor, sărbătorită la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia Pentru a aniversa cea mai veche sarbatoare din calendarul mediului, preșcolarii de la „Dumbrava Minunata” au avut ocazia toata saptamana trecuta sa afle cat mai multe informații interesante despre mediul lor de viața, din ce este alcatuit corpul acestora, au ascultat și au recunoscut sunetele pasarilor, au transmis mesaje pentru pasarele și au aflat multe curiozitați despre aceste vietați, ca de exemplu: ● in lume traiesc peste 10.000 de specii și ca unele sunt pe cale de dispariție din cauza intervenției omului in natura; ● pasarile sunt cele mai desavarșite ființe zburatoare ce iși fac apariția… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

