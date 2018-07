Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 27 iul /Agerpres/ - Ziua Imnului National va fi sarbatorita duminica in toate garnizoanele din tara, informeaza MApN. Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 9,00, in Piata Tricolorului, situata in fata Palatului Cercului Militar National. Aceasta va cuprinde un…

- Ziua Imnului National va fi sarbatorita duminica in toate garnizoanele din tara, informeaza MApN, potrivit Agerpres. Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 9,00, in Piata Tricolorului, situata in fata Palatului Cercului Militar National. Aceasta va cuprinde un serviciu religios…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, va participa marti la ceremonia publica de inaltare a Drapelului National al Romaniei, care va avea loc in Piata Tricolorului din Capitala. Conform MApN, de Ziua Drapelului National, incepand cu ora 9,30, steagul Romaniei va fi adus in piata, va fi binecuvantat…

- Baschetbaliștii oradeni conduc cu 2-1 in seria cu CSM Steaua, din ultimul act al sezonului, dupa ce au facut o veritabila demonstrație de forța in prima partida de la București. CSM CSU a caștigat meciul 3 cu un scor devastator, 94-70, și are toate șansele sa incheie asta seara seria.…

- Centrul Militar Zonal Vrancea, prin Biroul informare-recrutare, structura specializata a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru profesia militara, aduce la cunostinta celor interesati ca a inceput intocmirea dosarelor de…

- Manifestari organizate de Ziua Eroilor, la Buzau Foto: Arhiva / mapn.ro. Peste 20 de mii de persoane participa, de la aceasta ora, la manifestarile organizate de Ziua Eroilor, la Buzau, printre acestea ambasadori, oameni politici si de cultura, dar si foarte multi tineri. Timp de o ora, pe…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj a inceput recrutarile in vederea inscrierii celor ce doresc sa uirmeze o cariera militara sub armele Jandarmeriei, Poliției, Armatei, Forțelor navale sau Aviației. Instituția selectioneaza candidati, barbati si femei, pentru a participa la concursurile de admitere…

- Foto: ziarulclujean.ro Ziua Independenței de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Națiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial și Ziua Europei vor fi sarbatorite la Cluj-Napoca miercuri, 9 mai, printr-o festivitate ce va avea loc pe platoul pietonal din Piața Unirii. Evenimentele aniversare sunt programate…