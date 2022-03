Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Francez din Timișoara marcheaza Ziua Internaționala a Francofoniei printr-o zi a porților deschise. Sunt pregatite ateliere pentru copii, care vor fi mai apoi inițiați in Petanque. Sunteți invitați și la „GRAND FlashMob” al pacii și solidaritații.

- Timișul scapa, cel puțin temporar, de un trafic major din partea refugiaților ucraineni care traverseaza Romania in drum spre țarile din occident. Ca o coincidența sau nu, traficul feroviar din Ungaria va fi afectat pe traseul Timișoara – Arad -Budapesta, de o serie de reparații la calea ferata. In…

- Doi bebeluși, de 5 și 14 zile, cu probleme grave de sanatate au fost transportați luni de urgența la spitale din Timișoara și București. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), cei doi au fost transportați cu o ambulanța ucraineana pana la punctul de frontiera cu Romania, in vama…

- Pentru ca avem cu toții nevoie sa ne reamintim valoarea solidaritații, joi, 10 martie, incepand cu ora 19, la Sala 2, Teatrul Național din Timișoara marcheaza prin proiecția filmului documentar #newTogether – ganduri despre un nou Impreuna doi ani din ziua in care teatrele din Romania s-au inchis pentru…

- Timișoara – Moravița va deveni sigur autostrada, a anunțat astazi, la Timișoara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Afirmația vine dupa ce doua comisii, reprezentand ministerele de specialitate din Romania și Serbia, s-au intalnit la Timișoara, pentru a discuta o serie de detalii legate de…

- Romania nu trebuie sa se pregateasca de un razboi, dar se poate pregati pentru venirea de refugiați in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, a declarat, vineri, la Timișoara, ministrul Apararii, Vasile Dincu. Țara vecina nu este membra NATO, iar alianța nu va acționa din punct de vedere militar,…

- Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, in calitate de organism al indeplinirii misiunii Ordinului Suveran de Malta, al carui fundament al acțiunilor este reprezentat de valorile creștine ale caritații și de principiile umanitare, se implica in mod constant pentru a ajuta categoriile vulnerabile de persoane…

- Baschetul masculin din Romania propune inca din primele zile ale lui 2022 o noua etapa din Liga Naționala masculina, a XIII-a. SCM OHMA Timișoara va juca in deplasare, cu Rapid București, maine (marți, 4 ianuarie), de la ora 17,00. Leii din Banat au o linie de clasament cu șase victorii și șase infrangeri,…