Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Romania inregistreaza un nou record negativ, potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana. Mai exact, cu…

- Romania are printre cele mai mari rate ale somajului in randul tinerilor dintre statele membre ale Uniunii Europene, arata datele de la Eurostat, oficiul european de statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Asociatia Editorilor din Romania lanseaza, miercuri, 15 februarie, ”Pactul pentru Lectura”. „Lansam acest ‘Pact pentru Lectura’ si speram ca, adunandu-ne cat mai multi sub semnul lui, vom readuce cititul in randul deprinderilor de zi cu zi ale copiilor. Lectura reprezinta fundamentul educatiei, in orice…

- Serviciul Roman de Informații cauta cadre in randul tinerilor din Gorj. In acest sens, s-a apelat la Inspectoratul Școlar Județean pentru promovarea ofertei educaționale in unitațile de invațamant din Gorj. Oferta publica de școlarizare a Serviciului Roman de Informații vizeaza studii universitare de…

- Intre „Ziua internaționala a cititului cu voce tare”, pe care am sarbatorit-o pe 1 februarie, și „Ziua naționala a lecturii”, pe care o vom sarbatori impreuna pe 15 februarie, va propunem cateva recomandari pentru a incuraja lectura in randul elevilor din invațamantul primar. Una dintre cele mai bune…

- Guvernul Columbiei a prezentat marti un plan major de dezarmare, care include posibilitatea acordarii unor sume de bani persoanelor care predau armele ilegale pe care le detin, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Date ingrijoratoare: Șomajul in randul tinerilor romani a ajuns la 22,9% Date ingrijoratoare: Șomajul in randul tinerilor romani a ajuns la 22,9% In luna decembrie a anului 2022, rata șomajului in forma ajustata sezonier a crescut la 5,6%. Rata somajului in forma ajustata sezonier a crescut usor, la…

- Raportul europarlamentarului Dan Nica pentru reglementarea si impulsionarea industriei europene a semiconductorilor a fost aprobat, marti, cu majoritate categorica de catre Comisia pentru Industrie, Energie si Cercetare (ITRE) din cadrul Parlamentului European, anunta PSD intr-un comunicat oficial,…