A inceput a doua luna de razboi purtat de Rusia in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou mesaj video, ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima saptamana si au reusit sa salveze 37.606 […] The post Ziua 31 de razboi in Ucraina. Zelenski: rușii au pierdut 16.000 de militari. Zeci de atacuri asupra spitalelor și ambulanțelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .