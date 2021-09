Stiri pe aceeasi tema

- Contemporary Creative Dreamers prezinta spectacolul de dans contemporan „Nihil Sine Deo” la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe, in data de 15 septembrie, ora 19:00. Reprezentațiile spectacolului „Nihil Sine Deo” fac parte din cadrul Turneului Național organizat in cadrul proiectului cultural…

- Regizorii Irisz Kovacs, Norbert Boda, Luiza Mihailescu, Tudor Nicorici si Alin Negutoiu au intrat in finala Festivalului-concurs DbutanT, a anuntat luni conducerea Teatrului „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe. Potrivit organizatorilor, in cadrul celei de-a VI-a editii a festivalului, dedicata regizorilor…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a fost eliminata din Europa Conference League la fotbal, dupa ce a fost invinsa de Spartak Trnava cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, joi seara, pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, intr-un meci in care scorul a fost egal, 1-1 (1-0, 1-1), dupa prelungiri,…

- O instalatie de lumini cu diametrul de 7 metri, reprezentand planeta Pamant, va fi expusa timp de zece zile in parcul central din municipiul Sfantu Gheorghe, unde autoritatile locale vor amenaja pentru aceasta perioada mai multe spatii de relaxare si distractie. Lucrarea, intitulata Gaia, este o replica…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a pus in functiune un sistem de consultare online a rezultatelor analizelor medicale, masura fiind menita sa imbunatateasca serviciile oferite pacientilor, a anuntat miercuri conducerea institutiei. „Din data de 1 iulie am pus in functiune un sistem de…

- O actiune de dezinsectie impotriva tantarilor va avea loc in noptile de 21 si 22 iulie la Sfantu Gheorghe. Operatiunea se va desfasura dupa lasarea intunericului pentru a avea efectul scontat si pentru a proteja albinele. Pentru actiune vor fi folosite pompe manuale, dar substantele insecticide vor…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca rezolvarea situatiei Casei de Cultura a Sindicatelor, care este intr-o stare avansata de degradare, se afla pe primele trei locuri pe lista sa de prioritati, el amintind ca s-a solicitat Guvernului transferarea imobilului in proprietatea…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat luni seara, dupa ce a participat la sedinta coalitiei, de la Parlament, ca propune o interventie graduala in cazul ursilor care vin in localitati si in preajma acestora, dar si ca in Romania in prezent lipseste o procedura de interventie rapida. „Am prezentat…