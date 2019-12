Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020 vor exista urmatoarele zile libere legale : 1 si 2 ianuarie 2020 – Anul nou (miercuri si joi) 24 ianuarie – Ziua Principatelor Romane( vineri) 17 aprilie – Vinerea mare (vineri) 19, 20 aprilie -Pastele (duminica, luni) 1 mai – Ziua Muncii ( vineri) 1 iunie – Ziua Copilului (luni) 7 si 8…

