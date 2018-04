Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de luni, 30 aprilie, va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, pentru a face "punte" cu data de 1 mai. Potrivit premierului Viorica Dancila, ziua libera acordata in plus urmeaza a fi recuperata pana in data de 11 mai. Proiectul de hotarare in acest sens va fi aprobat joi in sedinta…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș informeaza ca Vinerea Mare, ultima vineri de dinaintea Paștelui, este declarata sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Iata și lista sarbatorilor legale și nelucratoare: – 1 și 2 ianuarie; – 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane); – Vinerea Mare…

- Astfel, cei care sarbatoresc Paștele catolic vor avea liber in data de 30 martie, iar cei care sarbatoresc Paștele ortodox vor fi liberi in 6 aprilie. O data cu aceasta noua zi libera stabilita prin lege, Sarbatoarea Pascala devin prilej de mini-vacanța, in condițiile in care și a doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis Agepres. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul…

- Senatorii au aprobat, miercuri, 21 miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Codul muncii stabileste in prezent urmatoarele zile ca sarbatori legale in care nu se lucreaza:…

- Propunerea legislativa, care a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, a fost adoptata de Senat in calitate de prima Camera sesizata cu 86 de voturi 'pentru', 1 impotriva si o abtinere. 'Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Urmatoarele zile libere de care se vor bucura angajați anul acesta sunt la jumatatea primaverii, de Paste. Urmeaza Ziua Muncii, pe 1 Mai, apoi Rusaliile. Zilele libere in 2018 care vor urma sunt: 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) — Pastele; 1 mai — Ziua Muncii; 27 mai (duminica),…

- Incepand de anul trecut, angajații cu program obișnuit de lucru (luni – vineri) beneficiaza de o zi libera in data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Potrivit legislației muncii din Romania, ziua de 24 ianuarie este pe lista zilelor libere legale. Exista,totuși, și categorii de salariați…