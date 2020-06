Zi călduroasă și cer variabil Acest weekend debuteaza cu vreme de vara, cer senin și temperaturi ridicate. Soarele rasare la ora 05:39. Pentru ziua de sambata, in general, vremea e frumoasa, cu ceva nori decorativi, iar in a doua parte a zile și spre seara, local e posibil sa apara nori de furtuna cu unele intensificari de scurta durata ale vantului. Soarele apune la ora 21: 24. Temperatura maxima resimțita ajunge la 33 de grade. Duminica, vremea ramane in același grafic. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile nord-vestice, centrale și la munte, unde pe spații mici vor mai fi averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 10 grade in depresiunile din…

- Solstitiul de vara 2020: 1. In acest an, solstitiul de vara este pe 21 iunie Solstitiul de vara are loc intotdeauna intre 20 si 22 iunie si pentru ca rotatia Pamantului nu este reflectata cu exactitate in calendar, data precisa a evenimentului se schimba usor de la un an la celalalt. In 2020 Soarele…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE. In sud-vestul țarii, iar la inceputul nopții și in zonele de munte, vor fi innorari temporar accentuate și local averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat vor fi condiții de grindina, iar cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp.…

- La noapte, in regiunile vestice și nord-vestice cerul va avea innorari temporar accentuate și pe arii restranse vor fi averse și descarcari electrice. In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare la munte, in special pe creste, iar la inceputul…

- Joi, vremea va fi rece pentru aceasta data. Soarele rasare la ora 05:48. Ca aspect, cerul va fi variabil cu unele innorari și posibil sa cada ploi slabe doar pe arii restranse. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari, mai ales in zona montana. Soarele apune la ora 21:01. Temperaturile minime…

- LA NOAPTE IN ȚARA Cerul va fi variabil, cu unele innorari in regiunile sudice și estice, unde izolat va ploua slab. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa intre -2 și 10 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei, spre -4 grade. Spre sfarșitul…

- Si in Bucuresti se anunta vreme frumoasa, cu temperaturi maxime de 19 grade Celsius. Pentru sfarsitul saptamanii, meteorologii vin cu vesti chiar mai bune. Termometrele vor indica pana la 25 de grade Celsius. Vremea se va incalzi ușor,astazi, valorile termice urmnd sa se situeze in limite normale pentru…

- PROGNOZA METEO LUNI Vremea se va raci și in jumatatea de sud a tarii, devenind ușor mai rece decat in mod obișnuit la aceasta data și va fi apropiata de normal in rest. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 11 și 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in regiunile…