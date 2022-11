Stiri pe aceeasi tema

Prim-ministrul Ucrainei, Denis Smihal, a promis Europei o continuare in ritm accelerat a reformelor de anvergura demarate in tara sa in drumul ei spre aderarea la Uniunea Europeana (UE), informeaza marti dpa.

Uniunea Europeana cauta dovezi concrete pentru orice implicare iraniana in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat luni principalul diplomat al blocului comunitar, relateza Rador.

Razboiul impotriva Ucrainei a devenit și unul economic - in primul rand intre Rusia și Occident. Rusia a oprit sau a restricționat livrarile de gaze naturale catre Europa, iar Uniunea Europeana a anunțat ca va bloca majoritatea importurilor de petrol rusești pana la sfarșitul anului.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca autoritatile de la Kiev mizeaza pe o schimbare pozitiva a pozitiei statelor membre ale NATO, care anterior erau sceptice cu privire la aderarea Ucrainei la Alianta, fiindca "situatia s-a schimbat radical", potrivit Rador.

Ministrul de externe al Ungariei a declarat, marți, ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa mai ia in considerare noi sancțiuni impotriva Rusiei, intrucat acestea nu ar face decat sa adanceasca criza aprovizionarii cu energie și sa dauneze Europei.

Premierul ucrainean Denis Smihal a indemnat luni Uniunea Europeana sa livreze Kievului mai multe arme si echipament, in timp ce a oferit ajutorul Ucrainei in problema livrarilor de gaz, pentru a reduce dependenta fata de Rusia a blocului comunitar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Uniunea Europeana a donat Ucrainei peste cinci milioane de tablete de iodura de potasiu pentru protectia in fata riscului de radiatie, a anuntat marti Comisia Europeana, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

Autoritatile ruse par sa considere deja independenta regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, intrucat cetatenii ucraineni care intra in aceasta regiune aflata partial sub controlul trupelor ruse sunt inregistrati acolo drept refugiati, scrie marti publicatia Kiev Independent, citata de agentia EFE,