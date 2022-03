Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a asigurat joi ca tara sa este dispusa sa ramana in afara NATO daca membrii permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rusia, si toate tarile vecine ii garanteaza un ''sistem de garantii similar celui al NATO'', relateaza agentia EFE. ''Este…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Rusia a folosit in Ucraina bombe cu dispersie, artilerie interzisa pe scara larga, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o reuniune cu miniștrii de externe din statele membre NATO, la Bruxelles.„Am vazut folosirea bombelor cu dispersie și am vazut rapoarte de utilizare…

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, anunța ca zilele urmatoare ale invaziei ruse în Ucraina vor fi și mai grave, deoarece Rusia va ataca și mai agresiv teritoriile ucrainene. Declarațiile au fost facute de Stoltenberg la o conferința…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a denunțat vineri invazia „brutala” a Rusiei în Ucraina și a condamnat atacurile asupra civililor și asupra centralei nucleare din Zaporojie, sud-estul Ucrainei, transmite CNN. „Condamnam atacurile asupra civililor. Și peste noapte, am…

- Vladimir Putin i-a spus luni președintelui francez, Emmanuel Macron, ca un acord cu Ucraina este posibil doar daca Kievul este neutru, „denazistificat” și „demilitarizat”, iar controlul Rusiei asupra Crimeei anexate este recunoscut oficial, a spus Kremlinul, potrivit Reuters. Pe de alta parte, Palatul…

- Intr-o conferinta de presa la Bruxelles, Stoltenberg a spus ca Rusia incearca sa inlature guvernul de la Kiev.Acum desfasuram forta de reactie a NATO pentru prima data in contextul apararii colective, a declarat secretarul general al Aliantei.Potrivit declaratiei publicate la finalul summitului, sefii…

- Uniunea Europeana a anunțat ca iși activeaza echipa de reactie rapida la atacuri informatice, pentru a ajuta Ucraina sa faca fata actiunilor ostile ale Rusiei, a anuntat marti Lituania, care conduce unitatea, conform Digi24 . Din echipa infiintata in 2019 fac parte experti croati, estonieni, lituanieni,…