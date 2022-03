Stiri pe aceeasi tema

- „Imaginati-va orasele voastre bombardate, incercuite”, le-a spus presedintele ucrainean Volodimir Zelenski parlamentarilor canadieni carora le-a cerut sa inteleaga suferinta poporului sau. Pe aceasta cale solicitand un sprijin mai puternic din partea Canadei. Intr-o intervenție prin videoconferința…

- „Ucraina face parte din familia europeana. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei este o agresiune asupra tuturor principiilor pe care le impartasim, este un atac la adresa democratiilor, a suveranitatii statelor, asupra libertatii unui popor de a-si alege destinul si de a-si construi viitorul. Modul…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia începe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al lui Volodimir Zelenskiy, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbata noapte președintele Ucrainei…

- "Campania militara rusa devine tot mai brutala, iar fortele armate ucrainene riposteaza curajos. Kiev rezista, Mariupol rezista, Harkov rezista", a spus Borrell la finalul unei reuniuni a ministrilor Apararii din UE prin videoconferinta.El a mai anuntat ca UE a solicitat centrului sau de satelit de…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, la Moscova, ca opțiunea deschisa pentru Ucraina de a fi membru NATO risca razboiul în Europa, scrie euobserver.com. Ucraina și NATO au „crezut” ca Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014, este ucraineana, a menționat Putin.Iar…

- Mii de oameni au ieșit, sambata, pe strazi in al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Aceștia afișau mesaje precum „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea Rusiei”, in contextul in care țara se pregatește de o posibila ofensiva militara a Rusiei, transmite Reuters.

- Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute…