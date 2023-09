Zelenski, în fața Națiunilor Unite: „Este în mod clar genocid” Presedintele Volodimir Zelenski a lansat o critica violenta la ONU impotriva Moscovei, acuzata de „genocid” in Ucraina, in timp ce omologul sau american Joe Biden a cerut tuturor tarilor „sa se ridice impotriva agresiunii ruse”, transmite AFP. Deportarea de catre Rusia a „zeci de mii” de copii ucraineni este „in mod clar genocid”, a acuzat presedintele Zelenski la Adunarea Generala a ONU de la New York. „Cunoastem numele a zeci de mii de copii si avem dovezi ale altor sute de mii rapiti de Rusia din teritoriile ocupate ale Ucrainei si apoi deportati”, a denuntat el. „Incercam sa aducem acesti… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Marii Britanii in Ucraina, Dame Melinda Simmons, a declarat recent ca transferul de copii ucraineni, din teritoriile ocupate in Rusia, echivaleaza cu o rapire, menita sa rupa legaturile acestora cu Ucraina, relateaza Sky News.Un oficial de la Kremlin a dezvaluit, intr-un raport publicat…

- Potrivit jurnaliștilor de la Bloomberg, Kievul insista ca un summit cu formula de pace ar putea avea loc in timpul Adunarii Generale a ONU. Cu toate acestea, exista opoziție din partea unor aliați ai Ucrainei din motive logistice și din cauza necesitații de a obține sprijin in Sudul Global. Cu toate…

- In ianuarie 2015, președintele Putin a dat drumul la contractul pentru podul Kerci, care, cu o lungime de 19,31 km, a devenit cel mai lung pod din Europa și cel mai lung construit vreodata in Rusia; acesta a fost deschis pentru mașini la 16 mai 2018 și pentru trenuri la 23 decembrie 2019, transmite…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a cerut ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie tras la raspundere pentru ”crima crimelor” in razboiul de agresiune contra Ucrainei, relateaza marti DPA. Luni, la New York, cu ocazia unei ceremonii de marcare a 25 de ani de la semnarea Statutului de la Roma,…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a cerut ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie tras la raspundere pentru ''crima crimelor'' in razboiul de agresiune contra Ucrainei, relateaza marti DPA. Luni, la New York, cu ocazia unei ceremonii de marcare a 25 de ani de la semnarea Statutului de la…

- Ministra germana de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Vladimir Putin trebuie sa fie tras la raspundere pentru „crima crimelor” pe care a comis-o in razboiul impotriva Ucrainei, aceea de a fi atras inclusiv copiii in conflict. Șefa diplomației germane a facut declarațiile, luni, la New York,…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca emisarul pentru pace al Vaticanului, cardinalul Matteo Zuppi, aflat in vizita la Moscova, va discuta despre conflictul din Ucraina cu Iuri Usakov, consilier pentru politica externa al presedintelui rus Vladimir Putin, transmite Reuters.