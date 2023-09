Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave cargou au parasit porturile din sudul Ucrainei si au trecut prin coridorul pentru nave comerciale din Marea Neagra desemnat de Kiev in ciuda blocadei navale rusesti, a anunțat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza dpa.

- Ucraina a anuntat duminica ca o a doua nava cargo blocata la Odesa a parasit portul prin coridorul maritim temporar creat de Kiev dupa ce Moscova a blocat acordul care permitea exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra, relateaza AFP si Reuters.

- Primul cargou care a parasit Ucraina dupa incetarea acordului privind transportul de cereale a sosit joi seara la Istanbul in pofida blocadei rusesti, potrivit site-urilor de transport maritim, transmite AFP.

- ”Vineri am avut intalnirea cu reprezentantii Ucrainei, a fost si Ambasada SUA in Romania, Ambasada SUA la Kiev, a fost Comisia Europeana (..) Asta a fost rostul intalnirii, ca in momentul in care situatia la porturile dunarene ale Ucrainei va continua intr-un scenariu in care vor fi afectate toate instalatiile…

- Fermierii din Rusia incep sa resimta efectele luptelor din Marea Neagra!Porturile rusesti de cereale dau pe dinafara dupa doua recolte consistente, ceea ce inseamna ca orice escaladare militara in Marea Neagra risca sa lipseasca lumea de cantitatile mari de cereale pe care conteaza, transmite Bloomberg,…

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…