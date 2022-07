Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a bombardat podul Antonivski din regiunea sudica Herson, singurul pod care aprovizioneaza forțele ruse, care au anunțat ca podul a fost inchis in urma atacului. In regiunea Donețk, din est, bombardamentele forțelor ruse continua, dar Kievul a anunțat ca a reușit sa respinga ofensiva acestora…

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- O lege care interzice difuzarea la radio si TV, precum si interpretarea in spatiul public a melodiilor artistilor rusi a fost adoptata duminica de parlamentul ucrainean, relateaza EFE si DPA, citate de Agerpres . Masura a fost luata pe motiv ca ”produsele muzicale ale statului agresor pot influenta…

- Ucraina nu va ceda in fața agresiunilor venite din Rusia și va merge pana la capat. Volodimir Zelenski a facut o promisiune noaptea trecuta. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promis ca Donbasul va fi „din nou ucrainean”, in timp ce fortele ruse continua sa obtina avansuri progresive in regiunea…

- Fostul presedinte american George W. Bush a facut o gafa in timp ce critica invazia militara a Ucrainei de catre Rusia, evocand dn greseala Irakul - in care a lansat o invazie militara in 2003 - in locul Ucrainei. Fostul presedinte al Statelor Unite, invtat miercuri sa se exprime in cursul unui eveniment…

- Președintele Zelenski a lamurit ce rol are Batalionul Azov in apararea Ucrainei și a demontat, in același timp, și narațiunea Kremlinului in legatura cu nazificarea Ucrainei, in special prin prezența unor regimente de extrema dreapta in armata ucraineana, referindu-se la cei din Batalionul Azov.Orașul…

