Zelenski atacă ONU și Crucea Roșie: „Nu sunt aici! Sunt șocat” Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat, miercuri, ca este șocat de, ceea ce considera el, a fost eșecul Națiunilor Unite și al Crucii Roșii de a oferi ajutor dupa distrugerea barajului masiv de la Kahovka. Chiar daca dezastrul a avut loc acum multe ore „ei nu sunt aici”, a declarat Zelenski pentru ziarele germane Bild și Die Welt, dar și pentru Politico. „Nu am primit niciun raspuns. Sunt șocat”. Soldații ruși trag de la distanța in salvatori Totodata, Zelenski a menționat ca soldații ruși trag de la distanța in timpul operațiunilor de salvare. „De indata ce ajutoarele noastre incearca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

