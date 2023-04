Zeci de persoane prinse cu droguri la festivalurile de pe litoral Cea de a treia zi de desfasurare a festivalurilor "Beach, please " si "Sunwaves 30" a fost, asa cum ne am obisnuit din zilele precedente, fara evenimente negative.Principalul obiectiv al fortelor de ordine a fost prevenirea incidentelor si verificarea conditiilor de siguranta.Masurile proactive si dispozitivul preventiv, integrat de ordine publica din zona festivalurilor au urmarit verificarea respectarii regulilor de comportament, realizarea in siguranta a accesului, precum ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

