Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a grațiat joi mii de prizonieri, inclusiv 32 de activiști și alte persoane arestate pentru acuzații de ”securitate”, potrivit Associated Press, potrivit Mediafax.Site-ul Mizanonline.com a informat ca cei 32 de prizonieri sunt in principal jurnaliști…

- Politia Capitalei anunta, joi, ca inca patru persoane au fost retinute in cazul crimei din Piata Constitutiei, de la sfarsitul lunii septembrie, trei dintre ele fiind plasate in arest preventiv. In cauza sunt in spatele gratiilor in total 11 persoane.

- Autoritatile turce au declansat miercuri actionarea in justitie a 78 de persoane acuzate de 'propaganda' pe internet impotriva ofensivei militare in Siria, iar responsabilul editiei online a unui cotidian de opozitie a fost arestat joi, transmite AFP. Intr-un comunicat emis miercuri,…

- Mii de persoane au protestat la Kiev fața de ințelegerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu Moscova, prin care ar putea garanta autonomie teritoriilor din est, controlate de separatiștii pro-ruși, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Reprezentanții Ucrainei și Rusiei au ajuns marți…

- Peste 500 de persoane au fost arestate incepand de vineri, de la debutul manifestatiilor impotriva puterii in Egipt, a transmis luni o organizatie neguvernamentala egipteana, citata de AFP. "Conform celui mai nou bilant al nostru, 516 persoane au fost arestate incepand de vineri, la Cairo…

- Cand se deschide primul restaurant Burger King in Romania. Compania face angajari masive și atrage clienții cu bilete de avion gratuite AmRest, compania care opereaza restaurantele Burger King in Europa Centrala și de Est, a anunțat ca, in data de 26 septembrie, deschide primul restaurant in Romania.…

- Justitia italiana a anuntat sambata ca a emis mandate de arestare impotriva a 10 persoane, opt de origine tunisiana si doua italiene, banuite de finantarea terorismului, intre care un imam din Teramo, in Abruzzo, in centrul Italiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceste persoane sunt banuite…