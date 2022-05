Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au facut 28 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita pentru destructurarea unui grup infractional specializat in inselaciune, spalarea banilor, abuz in serviciu si santaj. 11 persoane vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrala. Membrii grupului…

- Polițiștii și procurorii au efectuat, joi, 28 percheziții in Bucuresti, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita, pentru destructurarea unei grupari care urma sa obțina fraudulos circa 16 milioane de USD din conturile deschise la o banca din Romania, de o companie inregistrata intr-o jurisdicție offshore.…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism efectueaza un numar de 28 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a altor 5 județe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procurorii DIICOT efectueaza, joi, mai multe perchezitii in Bucuresti si in alte cinci judete intr-un dosar in care se investigheaza modalitatea prin care un grup infractional ar fi retras ilegal din conturile unei banci din Romania peste 70 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, joi,…

- Perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita.La data de 05.05.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul I.G.P.R.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. ndash; Serviciul Antidrog efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituire a…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați pentru savarșirea infracțiunii de introducere in țara de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Masura…

- Un primar PNL, Robert Stefan, a fost saltat și reținut de DIICOT alaturi de alte patru persoane! Cei cinci sunt suspectați de trafic de minori, viol, loviri si alte violente si influentarea declaratiilor și sunt cercetate de catre procurorii DIICOT. Faptele s-au produs in perioada 207 – 2018, victima…