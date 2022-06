Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii din Capitala au organizat joi, 30 iunie, o serie de descinderi in nu mai putin de 48 de locatii din Bucuresti si numeroase alte judete intr-un dosar de delapidare de la fondul privat de pensii administrat de o banca din Romania. Actiunea de amploare a pornit dupa ce anchetatorii…

- Peste 40 de perchezitii au loc, joi, la o grupare specializata in obtinerea ilegala de fonduri nerambursabile, in sapte judete si in municipiul Bucuresti, prejudiciul depasind in acest caz peste 1,5 milioane de lei.

- Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiati…

- Polițiștii din Capitala fac percheziții in București și alte 12 județe intr-un dosar in care este vizat un fond privat de pensii, iar prejudiciul ar fi de aproximativ 22 de milioane de lei. Conform surselor judiciare, banca vizata este BRD, iar acuzația este de delapidare la fondul de pensii private.…

- Politistii din Capitala fac perchezitii in Bucuresti si alte 12 judete, printre care se numara si Constanta, intr un dosar in care este vizat un fond privat de pensii.Prejudiciul ar fi de aproximativ 22 de milioane de lei, intr o cauza penala privind savarsirea infractiunii de delapidare.Doua persoane…

- Polițiștii din Capitala fac luni 13 percheziții in București și județul Ilfov la locuințele unor persoane, la punctele de lucru ale unor firme și la un cabinet de avocatura, intr-un dosar de evaziune fiscala, fals in incrisuri și bancruta frauduloasa.

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare, luni, 13 mandate de perchezitie in Bucuresti si Ilfov, la locuintele persoanelor banuite, la sediile/punctele de lucru ale societatilor comerciale implicate si la un cabinet de avocatura, intr-o cauza in care se efectueaza…

- Polițiștii din Capitala au facut marți percheziții domiciliare in București și Ilfov, intr-un dosar de șantaj. Doi barbați au fost reținuți, anunța mediafax.