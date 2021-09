Zeci de morţi într-un incendiu la o închisoare de la periferia capitalei Jakarta Cel putin 41 de oameni au murit într-un incendiu care a izbucnit într-o închisoare de la periferia capitalei indoneziene Jakarta, informeaza BBC și news.ro. Focul a izbucnit la primele ore ale zilei de miercuri, în închisoarea Tangerang, în timp ce majoritatea detinutilor dormeau. În sectorul afectat se aflau 122 de detinuti, de trei ori peste capacitatea acestuia.



Aici erau închisi condamnati pentru infractiuni legate de droguri.



Pe lânga decesele înregistrate, alte zeci de persoane au fost ranite.



Un scurt circuit…

