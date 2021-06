Mai multe trenuri de calatori care trebuiau sa soseasca in Gara de Nord marti dimineata au inregistrat zeci de minute de intarziere, care a fost generata de lipsa tensiunii in linia de contact pe relatia Ciolpani - Galateni - Olteni - Radoesti. "In intervalul orar 6:05 - 8:18, pe relatia Ciolpani - Galateni - Olteni - Radoesti, a fost lipsa tensiune in linia de contact. S a intervenit pentru remediere, iar de la 8:20 s a reluat circulatia in conditii normale. Intarzierile inregistrate in circulatia trenurilor sunt cuprinse intre 40 si 135 de minute", a informat purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura,…