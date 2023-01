Zeci de mii de prahoveni primesc, de la 1 ianuarie 2023, salarii mai mari

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Angajatorii care incalca aceasta limita risca amenzi intre 300 și 2.000 de lei! „Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe țara și este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel puțin…

