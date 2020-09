Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 20 de migranți ilegali, aflați intr-un microbuz condus de un cetațean sarb, au fost depistați, noaptea trecuta, in Lugoj, de polițiștii de frontiera. Refugii intenționau sa ajunga in vestul Europei, iar pentru asta erau dispuși sa-i plateasca calauzei din Serbia chiar și 200 de euro.

- Polițiștii de frontiera de la Vama Nadlac II au prins, in ultimele 24 de ore, 41 de cetațeni strani care incercau sa treaca ilegal granița ascunși in TIR-uri. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, joi dimineața, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, judetul Arad,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara, au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, sapte cetateni turci, care au incercat sa intre ilegal in Romania si patru cetateni indieni, posesori ai unor permise de sedere temporara in Romania, care incercau sa treaca…

- Un grup uriaș de migranți turci și sirieni a fost gasit ascuns printre marfuri, in semiremorca unui camion. Migranții au fost prinși la iesirea de pe autostrada A1, langa Giarmata, județul Timiș. Politistii de frontiera din Timisoara au depistat, ascunsi intr-un camion condus de doi turci, precum si…

- 12 migranți, dintre care noua din Bangladesh, au fost depistați astazi, in centrul Timișoarei, de polițiștii de frontiera. Erau cazați la un hostel situate in zona centrala a orasului. Migranții au fost duși la Centrul de Tranzit in Regim de Urgența din Timișoara. Migranții stateau la hostelul din centrul…

- Politistii de frontiera din aradeni au depistat 25 de cetateni din Turcia, Palestina, Irak, Egipt si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, folosindu-se de metode diferite de ascundere in mijloace de transport – portbagajul unui autoturism, axa unei semiremorci si compartimentul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac și Varșand au descoperit patru sirieni, respectiv cinci cetațeni din Afganistan și Bangladesh, care au incercat sa iasa ilegal din țara ascunși in interiorul a doua automarfare.

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, in doua microbuze de transport marfa, 33 de cetateni din Siria, Somalia și Libia, care se indreptau catre granita cu Ungaria. Calauzele, doi cetațeni romani, unul dintre ei din Timiș, celalalt din Gorj, sunt cercetate pentru trafic de migranti și urmeaza…