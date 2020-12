Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat, miercuri, in fata Parlamentului Armeniei, cerand demisia premierului Nikol Pashinyan, pe fondul nemultumirii fata de acordul cu Azerbaidjanul, care a permis incetarea confruntarilor in regiunea separatista Nagorno-Karabah, informeaza agentia Associated Press, potrivit…

- Maia Sandu trebuie sa preia functia la sfarsitul lui decembrie, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale in noiembrie in fata pro-rusului Igor Dodon. Jurnalistii AFP au remarcat o prezenta importanta a fortelor de ordine care pazesc sediul Guvernului. Opozitia a manifestat deja saptamana acesta…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica in centrul Erevanului pentru a cere demisia premierului Nikol Pashinyan, criticat pentru ca a acceptat incetarea focului ce confera victoria Azerbaidjanului dupa sase saptamani de razboi la Nogorno-Karabah, scrie AFP.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut, luni, premierului Ludovic Orban si ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa isi dea demisia, sustinand ca tragedia de la Spitalul din Piatra Neamt reprezinta expresia "esecului national" al Guvernului de a gestiona pandemia de COVID-19. "Numarul…

- Mii de manifestanti armeni, care au iesit miercuri in strada la Erevan, au scandat "Nikol esti un tradator!", cerand premierului Nikol Pashinyan sa-si dea demisia in urma acordului de incetare a ostilitatilor, pe care acesta l-a incheiat cu Azerbaidjanul, sub egida Moscovei, document ce oficializeaza…

- La scurt timp dupa anuntarea armistitiului, mii de manifestanti furiosi s-au adunat in fata sediului Guvernului armean, cerand demisia premierului. Acestia au spart ferestrele, au patruns in cladire si au jefuit birouri.

- Polițiștii israelieni au intervenit, duminica, pentru a-i dispersa pe cei care participau la un protest impotriva premierului Benjamin Netanyahu, la Ierusalim. Forțele de ordine susțin ca protestul nu era autorizat, relateaza Agerpres.La protestele din intreaga țara impotriva guvernului au participat…

- Președintele Kirgizstanului, Sooronbay Jeenbekov, a semnat decretul de demisie a Guvernului, condus de prim-ministrul Kubatbek Boronov. Anunțul a fost facut vineri de Serviciul de presa al șefului statului, transmite tass.ru. "Președintele Republicii Kirgize, Sooronbay Jeenbekov, a semnat decretul prin…