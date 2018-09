Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta organizarea bursei locurilor de munca pentru absolventi, in data de 19 octombrie 2018. Absolventii unei forme de invatamant, promotia 2018, care inca nu si-au gasit un loc de munca, au sansa de a intra pe piata muncii, la Bursa locurilor de munca…

Doua localitati din judetul Timis vor ramane fara apa, saptamana viitoare. Astfel, marti, intre orele 8 - 16, se va intrerupe furnizarea

In Timis, potrivit actualizarii realizate in aceasta saptamana de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), 330 de firme si institutii

- Au trecut concediile si vacantele. Companiile isi deschid portile pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca sau pentru cele care doresc sa-si schimbe job-ul. Unele dintre acestea o fac prin intermediul anunturilor de angajare afisate pe site-urile specializate sau prin mass – media.…

Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, barbatul era in timpul serviciului in momentul in care a cazut de pe un stalp.

In saptamana 27.08-31.08, in cadrul programului de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și rezervoarelor de inmagazinare, vor fi intreruperi in

- Actiunea va continua si in urmatoarele trei zile, urmand ca, in 27 si 28 august protestatarii sa picheteze sediul Guvernului, in acelasi interval orar. La finele lunii trecute, aproximativ 100 de reprezentanti de la Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) au protestat in fata Ministerului…

Barbatul, angajat la o firma de valorificare a materialelor refolosible, se ocupa de taierea și dezmembrarea silozurilor cu ciment.