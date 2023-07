Stiri pe aceeasi tema

- Atentionare meteo imediata de Cod portocaliu de ploi torentiale si grindina pentru localitati din mai multe judete a fost emisa marti de meteorologi.Atentionarea nowcasting ANM este valabila pentru mai multe localitati din judetele Cluj si Sibiu, pana la ora 14:30.„Valabil de la: 04-07-2023 ora 13:40…

- In noaptea care a trecut, timp de doua ore, ploile torențiale au facut ravagii, in trei sate aparținatoare comunei Baia de Criș. Puhoaiele de apa, produse de viiturile puternice, au intrat in peste 100 de gospodarii, din localitațile Rișculița Rișca și Baldovin. Pompierii au evacuat 42 de persoane,…

- In timp ce in alte județe, oamenii se confrunta cu seceta, in altele regiuni ploua. Furtunile puternice au condus la inundații. Oamenii au solicitat ajutorul pompierilor. Aceștia au intervenit in numar mare pentru scoaterea apei din gospodarii. Inundațiile au facut prapad Coșmarul pentru mai mulți oameni…

- Cod galben de vreme rea in Romania! 22 de județe ale țarii sunt vizate de avertizarea meteorologica Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate…

- Vreme capricioasa in Romania! Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de ploi și furtuni valabile in urmatoarele ore, fiind in vigoare o alerta de cod roșu in județele Mehedinți, Caraș-Severin și in zona de munte a județelor Gorj și Hunedoara. Iata situația din toata țara. Noi…

- Meteorologii au emis avertizari meteorologice cod roșu, potrocaliu și galben pentru județele din jumatatea vestica a țarii, inclusiv Cluj. Sunt anunțate ploi torențiale, dar și caderigrindina.

- ”Vorbim de instabilitatea atmosferica atat in aceasta dupa amiaza cat și in urmatoarele trei zile. La momentul acesta nu avem un mesaj de atenționare meteorologica general, dar este foarte probabil ca in aceasta dupa amiaza, dar și in urmatoarele, sa emitem alerte meteo de scurta durata pentru ca vom…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou avertisment pentru romani. In urma cu puțin timp a fost emis un cod galben de vreme severp și ploi torențiale, care vor afecta o mare parte din Romania. Iata județele care vor fi afectate de vreme instabila și chiar fenomene extreme,…