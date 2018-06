Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de curse aeriene au fost anulate joi ca urmare a eruptiei vulcanului Agung, situat in insula indoneziana Bali, care aruncat in aer un nor de praf si cenusa la o inaltime de peste 1.000 de metri, relateaza AFP. Compania malaysiana AirAsia a suspendat 22 de zboruri cu destinatia Bali…

- Seismul, care a fost resimtit in districtul Tolikara si a avut loc la putin timp dupa ora locala 11.00, a durat aproximativ cinci secunde si a cauzat panica in randul locuitorilor, multi dintre ei iesind cladirile in care se aflau.In urma seismului nu au fost semnalate victime si pagube…

- Orașul Tokyo ar putea fi paralizat de erupția Muntelui Fuji, vulcanul emblema al Japoniei. Ploaia de cenusa care ar insoti acel fenomen ar putea sa paralizeze activitatile din oras, potrivit unui studiu realizat de guvernul nipon, publicat marti de agentia de presa Kyod. Pentru Romania, erupțiile de…

- Peste doua mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare amenajate dupa seism. Toate persoanele ranite au primit ingrijiri medicale la o clinica si la un spital din provincie, au informat autoritatile locale. Cutremurul, cu magnitudinea de 4,4, s-a produs la adancimea de numai 4…

- Un cutremur de mica adancime care s-a produs miercuri in provincia Java Centrala din Indonezia a provocat moartea a 2 persoane, ranirea altor 21 si a avariat peste 300 de cladiri, a anuntat joi un reprezentant al agentiei de administrare a dezastrelor, citat de agentia Xinhua. …

- Compania aeriana Air France a anuntat sambata ca sute de zboruri au fost anulate deoarece pilotii, personalul navigant si cel de la sol se afla in cea de-a cincea zi de greva, solicitand o majorare salariala...

- Cutremur cu magnitudine 6.3, centrul de Alerta pentru Tsunami in Pacific nu a emis o avertizare. Arhipelagul Tonga se afla pe "Cercul de Foc" al Pacificului, cea mai intinsa și activa zona vulcanica de pe Pamant. Aproximativ 62% dintre vulcanii activi existenți in prezent (350 din 600) se afla pe…

