Zeci de adolescenți, voluntari la vama din Sighetul Marmației. „Cine mai simte frigul pe lângă tot ce se întâmplă acum?” Parinți și copii au venit la vama cu Ucraina din Sighetul Marmației pentru a da o mana de ajutor: centralizeaza date, impart pachete cu dulciuri și mancare, sunt translatori. Echipa Școala 9 care se afla acolo spun povestea solidaritații. „N-am mai dormit de zeci de ore, dar nici nu simt oboseala”, spune echipei Școala 9 un profesor de muzica, in varsta de 29 de ani, care a venit de la Bistrița-Nasaud sa dea o mana de ajutor. E suparat și el, ca mulți alții in jurul lui, ca autoritațile „ne lasa pe noi sa le facem treaba”. „Au venit, au facut cateva poze și au plecat”, spune tanarul. „Ce inseamna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zguduita de razboiul inceput in urma cu cateva zile, Ucraina este nevoita acum sa faca fața unui exod fara precedent. Zeci de mii de refugiați așteapta la granițele țarii, in speranța gasirii unui adapost sigur. Vizata de valurile de imigranți, Romania este doar parțial pregatita sa le faca fața. Este…

- UPDATE: CJSU Maramureș a aprobat inființarea taberei de refugiați pe stadionul din Sighet, unde vor fi cazați pana in maxim 72 de ore. La nivelul Consiliului Județean Maramureș s-a instituit o celula de criza in contextul razboiului din Ucraina. Totodata, s-a pregatit un fond de rezerva de 5 milioane…

- La nivelul Consiliului Județean Maramureș a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) și totodata au fost alocate sumele necesare din fondul de rezerva pentru a fi utilizate in cazul in care va fi nevoie sa asiguram alimente, materiale de igiena sau medicale tuturor celor care…

- Situația disperata a familiilor din Ucraina i-a determinat pe romani sa se mobilizeze online pentru a veni in sprijinul celor care cauta adapost la noi in țara. Pe rețeaua de socializare Facebook, mai multe familii din Argeș au postat mesaje prin care se ofera sa cazeze familii cu copii celor care cauta…

- Potrivit unor statistici prezentate de edupedu.ro, in anul 2021 s-au inregistrat cele mai putine nasteri din istoria masuratorilor statistice, adica din 1930. In anul 2021 au fost inregistrați puțin sub 180 de mii de nou-nascuți, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Datele arata cel mai…

- Early Booking Litoralul Romanesc! Sejururi de la 240 lei/persoana! Hoteluri de 2* De la 240 lei/persoana Sejur 5 nopti fara masa Incepand din 17.06.2022 Hoteluri de 3* De la 420 lei/persoana Sejur 5 nopti fara masa Incepand din 12.06.2022 Hoteluri de 4* De la 790 lei/persoana Sejur 5 nopti cu mic dejun…

- Early Booking Litoralul Romanesc! Sejururi de la 240 lei/persoana! Hoteluri de 2* De la 240 lei/persoana Sejur 5 nopti fara masa Incepand din 17.06.2022 Hoteluri de 3* De la 420 lei/persoana Sejur 5 nopti fara masa Incepand din 12.06.2022 Hoteluri de 4* De la 790 lei/persoana Sejur 5 nopti cu mic dejun…

- Cazurile de coronavirus sunt tot mai frecvente in județul Maramureș. Maramureșul nu a stat niciodata mai rau ca acum la cazurile de coronavirus, iar situația nu se va schimba in urmatoarea perioada. In acest moment nu mai puțin de 9 localitați au trecut de 100 de cazuri de COVID confirmate in ultimele…