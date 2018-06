Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile companiei aeriene Wizz Air W6 3176 Barcelona-Bucuresti din 24 iunie, W6 3009 Bucuresti-Londra Luton si W6 3131 Bucuresti-Milano Bergamo din 25 iunie, au fost anulate intrucat aeronavele care opereaza aceste zboruri au fost supuse unor inspectii tehnice neprevazute, a anuntat luni Wizz Air.…

- Compania TAROM anunța intarzieri pe toate cursele din cauza disfuncționalitații sistemului SITA, la nivel global. Operațiunile de Check-In și Boarding sunt suspendate pana la rezolvarea problemelor care fac sistemul SITA nefuncțional. „Pana in acest moment nu avem o explicație asupra cauzelor care au…

- Paris CDG este cel mai mare aeroport din Franța, al doilea ca marime din Europa și cel de-al 8-lea din întreaga lume din punctul de vedere al traficului de pasageri, înregistrând 69,5 milioane de pasageri în 2017. De pe Aeroportul Paris CDG opereaza peste 150 de companii aeriene,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca joi si vineri este preconizata o greva cu durata de 48 ore, organizata de sindicatul pilotilor companiei aeriene Vueling, care va avea drept consecinta anularea…

- Compania aeriana Air France a anuntat sambata ca sute de zboruri au fost anulate deoarece pilotii, personalul navigant si cel de la sol se afla in cea de-a cincea zi de greva, solicitand o majorare salariala de 6%, transmite AFP.

- In aprilie 2017, luna in care a fost sarbatorit Paștele, 662 de zboruri au inregistrat intarzieri și anulari din si spre aeroporturile din Romania, afectand aproximativ 73.000 de pasageri. Cele mai multe intarzieri au fost inregistrate pe Aeroportul Otopeni din Capitala, in special pe cursele spre Istanbul,…

- Compania aeriana Ryanair a confirmat, oficial, ca de la sfarsitul lunii octombrie si pana in martie 2019 nu va mai opera niciun zbor de pe Aeroportul Oradea. Discutiile pe care presedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, le-a avut la Dublin cu reprezentantii companiei nu au avut niciun efect.