Un zbor fara escala de la Londra pana la Sydney, adica peste 16.000 de kilometri, a fost efectuat in 19 ore și 19 minute. Este o cursa istorica a companiei australiene Qantas. Un imens Boeing 787 Dreamliner, cu 50 de oameni la bord, a decolat de la Londra pentru acest zbor Here's what it's like to fly on the world's longest passenger flight, from London to Sydney in 19 hours and 19 minutes https://t.co/jzZIVHujyl pic.twitter.com/67dEMhLw9i — CNN (@CNN) November 16, 2019 Inainte de asta, oamenii de știința au adunat date despre felul in care se comporta organismul uman. Richard Quest, de la CNN,…