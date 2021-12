Caderile masive de zapada, din ultimele zile, dintr-o parte mare a tarii, au oprit si trenurile. Luni seara, au fost mari probleme. Trenul R 3032 a avut 170 de minute intarziere, dupa caderea unor copaci pe linia de contact intre Valea Larga si Comarnic. ”Caderile de copaci pe linia de contact in cursul serii de […] The post Zapada a pus STOP trenurilor! Intarzieri si de 170 de minute first appeared on Ziarul National .