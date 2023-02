Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 – 29.01.2023, ITM Calarasi a efectuat controale in vederea combaterii muncii nedeclarate si pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca. In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat 21 de controale din care 19 au fost…

- Mai bine de 400 de locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Olt, potrivit Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca. Majoritatea posturilor vacante sunt pentru municipiile Caracal și Slatina.

- La fel ca Google, care a anuntat vineri suprimarea a aproximativ 12.000 de locuri de munca in intreaga lume, un val de reduceri de personal i-a lovit inca din vara pe angajatii asa-numitilor "giganti ai tehnologiei", relateaza AFP.

- Comisia Europeana iși propune sa-și intensifice eforturile de a ajuta regiunile europene sa instruiasca, sa pastreze și sa atraga muncitori pentru a limita impactul negativ al tranziției demografice asupra economiilor regionale și a ameliora declinul populației apte de munca. Fii la curent…

- Primii 25 de angajati din domeniul HoReCa provenind din Sri Lanka si Nepal urmeaza sa soseasca la Sovata, unde au asigurate locuri de munca, masa si cazare, pe fondul crizei fortei de munca autohtona din acest domeniu, a anuntat directorul de operatiuni la Ensana Health Spa Hotels

- Pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de munca au aplicat in urma controalelor, in domeniul relațiilor de munca și al securitații in munca, amenzi in valoare totala de 153.300 lei. Avand in vedere Strategia Nationala privind reducerea incidenței muncii nedeclarate, inspectorii de munca au realizat,…

- Consilierii judeteni s au reunit astazi, 20 decembrie 2022, in sedinta ordinara, pentru a dezbate si vota cele 26 de proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi.Sedinta de astazi s a tinut in regim fizic si au fost prezenti un numar de 36 de consilieri judeteni.Printre proiecte s a aflat si proiectul…

- O firma care se ocupa cu extracția pietrei pentru construcții și ornamentale a anunțat ca renunța la o treime din angajați in prag de sarbatori. Este singura firma din județ care renunța la angajați, pe perioada iernii. Potrivit Agerpres, o singura firma renunța la angajați iarna aceasta. Este vorba…