XL Winter Series 2022: peste 1.500.000 $ în 44 de turnee online la 888poker Anul 2022 incepe in forța pentru iubitorii pokerului online, care au șansa sa participe in a doua parte a lunii ianuarie la o serie fantastica de turnee marca 888poker, cu un fond total de premiere garantat de peste 1.5 milioane de dolari. In perioada 16 - 30 ianuarie sunt programate nu mai puțin de 44 de turnee de poker online in cadrul XL Winter Series cu buy-in-uri pentru toate buzunarele. La fel ca la edițiile anterioare XL Series, 888poker ruleaza o mulțime de sateliți zilnici de calificare, cu buy-in-uri pornind de la doar 1 cent sau chiar fara taxa de inscriere. Deși mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 20 WTA, s-a retras de la turneul de la Sydney, deși era calificata in finala la Melbourne Summer Set 1.Unul dintre antrenorii Simonei Halep, Daniel Dobre, a anunțat, sambata, decizia retragerii numarului 20 WTA inainte de finala.„Principalul obiectiv al acestor turnee dinainte de…

- Perechea Irina Begu/Nina Stojanovici (Romania/Serbia), cap de serie numarul 3, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 2. Begu si Stojanovici au invins, miercuri, in runda inaugurala, cu scorul de 7-6 (4), 6-4, cuplul Beatriz Haddad Maia/Nuria…

- Organizatorii turneelor WTA de la Melbourne, Summer Set 1 și Summer Set 2 au anunțat, luni, programul zilei de marți. Turneul va debuta la ora 02.00, iar pe afiș se afla și cinci tenismene din Romania. Cronologic, prima va intra pe teren Irina Begu, locul 62 WTA, care va evolua cu americanca Jessica…

- Tenismenul rus Andrei Rublev (nr. 5 ATP) a anuntat, luni, 27 decembrie, ca este infectat cu virusul Covid-19, devenind astfel al cincilea jucator testat pozitiv dupa ce a participat, luna aceasta, la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). In varsta de 24 de ani, Rublev are simptome…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna din acest an, pensionarii ieșeni vor primi ajutoare sub forma de tichete sociale valorice. Acțiunea, ajunsa la ediția a XVII-a, este organizata de catre Primaria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistența Sociala. Beneficiarii campaniei sunt 11.587 de pensionari ale…

- O acțiune de amploare a Poliției Romane și DIICOT are loc miercuri dimineața și vizeaza destructurarea gruparilor de criminalitate organizata. Forțele de intervenție descind la sute de adrese din țara, printre care și in Giurgiu. Aici, un suspect, suparat ca aceștia au intrat peste el in casa și l-au…

- Tricolorii U19 vor evolua, in luna noiembrie, in preliminariile EURO 2022, intr-o grupa in care vor intalni echipele din Letonia, San Marino și Turcia, țara gazda pentru aceste partide. Jucatorii se vor reuni sub comanda lui Adrian Vasii in aceasta luna pentru partidele din prima faza a calificarilor…

- Comisia Electorala Centrala a prezentat, ieri, bugetul planificat pentru elaborarea și pilotarea programului ce permite votul online. Suma se ridica la circa 8 milioane de lei, și urmeaza a fi prezentata Parlamentului, pentru a fi aprobata. Acțiunea face parte din Planul strategic al CEC pentru anii…