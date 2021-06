Xiaomi Mi 11 Ultra apare pe Geekbench cu Android 12 la bord Mi 11 Ultra este o versiune destul de recenta de la Xiaomi și telefonul lansat inițial cu Android 11 și MIUI 12.5. Nu a fost dezvaluita nicio informație oficiala cu privire la versiunea beta a Android 12, așa ca este interesant sa vedem telefonul aparand pe Geekbench 5 cu cel mai recent sistem de operare Android. Atenție, aceasta este versiunea globala a dispozitivului, avand in vedere numarul de model listat pe Geekbench – M2102K1G. Aceasta este probabil prima vizualizare a Mi 11 Ultra care ruleaza Android 12 și sugereaza ca Xiaomi va avea in curand mai multe de impartașit despre actualizare.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oppo A16 a fost deja certificat de o gramada de autoritați din intreaga lume, de fapt a fost de luna trecuta, iar astazi a fost reperat in baza de date Geekbench, ceea ce semnifica in continuare lansarea sa iminenta. Telefonul este alimentat de chipsetul Helio G35 al MediaTek și are 3 GB de RAM, conform…

- La sfarșitul lunii aprilie, vivo a debutat seria V21 in Malaezia. Linia este formata din trei modele, și anume vivo V21, vivo V21 5G și vivo V21e. Acum, aproape o luna mai tarziu, varianta 5G a vivo V21e apare pe internet. Seria vivo V21 este succesorul seriei vivo V20 din 2020. Linia predecesoare include…

- Se așteapta ca Samsung sa anunțe in curand Galaxy A22 in versiunile 4G și 5G. Varianta 5G a aparut pe Geekbench luna trecuta cu Dimensity 700 SoC, 6 GB RAM și Android 11. Acum, modelul 4G a trecut și prin Geekbench, dezvaluind specificațiile cheie ale procesului. Baza de date de referința ne spune ca…

- Telefonul mobil nu mai e folosit de ani buni doar pentru apeluri sau mesaje scurte de tip SMS, ci și pentru internet și diferite aplicații. In zilele noastre rețelele de telefonie mobila se intrec in ofertele de conexiune de date de internet, insa iata ce inseamna fiecare simbol in parte pe care sigur…

- Daca nu știați, circula o versiune roz a aplicatiei Whatsapp, insa ceea ce pare a fi o inițiativa tematica a popularului sistem de chat, este o inșelatorie. Specialistul in securitate cibernetica Rajshekhar Rajaharia a denunțat aceasta „tactica” pe Twitter. Practic, este vorba de o aplicație Android…

- Redmi , sub-brandul celor de la Xiaomi , este așteptat sa iși faca intrarea pe piața telefoanelor de gaming la sfarșitul acestei luni. Deși nu avem o data exacta, in urma cu o saptamana, Redmi a confirmat ca lansarea va fi marcata de un parteneriat cu Call of Duty Mobile, unul dintre cele mai populare…

- Moto g50 continua trendul pe care Motorola a continuat sa il dezvolte in ultimul an, acela de a crea dispozitive 5G la prețuri cat mai mici, compania promițand odata cu moto g50 „conectivitate rapida, o lațime de banda mai mare, o latența mai mica și un decalaj redus”. Telefonul are un ecran de 6,5…

- Vivo a lansat astazi doua noi telefoane, X60 și X60 Pro pe piețele globale. In timp ce aceste telefoane existau in China inca din 2020, acum vin in restul lumii. X60 este telefonul de baza, universal, care va satisface aproape pe oricine. Vine cu un Snapdragon 870, același SoC pe care il veți gasi in…