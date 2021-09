Presedintele chinez Xi Jinping a declarat vineri ca fortelor externe nu trebuie sa li se permita niciodata sa intervina in treburile interne ale altor state, sub niciun pretext, relateaza Reuters si Xinhua. Tarile trebuie incurajate ferm sa-si exploreze propriile cai de dezvoltare si modele de guvernare, adecvate situatiei lor interne, a subliniat Xi. "Viitorul dezvoltarii si progresul tarii noastre trebuie sa ramana ferm in propriile noastre maini", a spus liderul chinez, care a luat cuvant prin videolink in cadrul summitului Organizatiei de cooperare de la Shanghai (SCO), organizat in Tadjikistan.…