Xbox Game Pass primeşte încă 21 de jocuri noi în acest an, plus demo-uri gratuite de jocuri Xbox Game Pass merge atat de bine pentru Microsoft, incat a facut de unul singur ca Sony reactioneze si sa lanseze noi tier-uri de abonamente PS Plus, cu jocuri bonus si cloud gaming. Ei bine Microsoft da replica, anuntand ca Xbox Game Pass va primi in curand demo-uri jucabile si alte 21 de noi titluri, dintr-un total de 43 de jocuri care vor sosi in serviciu. Demo-urile vor sosi ca parte a unui update numit Project Moorcroft. El va permite dezvoltatorilor sa lanseze demo-uri ale jocurilor noi ininte de lansare, pentru a le permite gamerilor sa le incerce si sa creasca hype-ul. Demo-urile erau… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de turism montan „Via-Retezat”, impreuna cu Asociatia de turism „Floare de Colt” Brasov, sub egida Federatiei Romane de Turism Sportiv (FRTS) si a Stafetei Muntilor, va invita sa participati la Trofeul „Via-Retezat”, editia a III-a, in data 1-3 iulie 2022 in Statiunea Rausor, din Muntii…

- Activision Blizzard este unul dintre cele mai iubite studiouri de jocuri, titlurile sale starnind adevarate pasiuni. Compania deține și opereaza studiouri subsidiare ca parte a Activision Publishing, inclusiv Treyarch, Infinity Ward, High Moon Studios și Toys for Bob. Printre jocurile mari produse de…

- Toata lumea a auzit despre YouTube și foarte mulți dintre noi folosim aceasta platforma de streaming pentru a asculta muzica, pentru a vedea diverse tutoriale ori podcast-uri. Cuprins: Ce este YouTube Premium? Ce avantaje prezinta YouTube Premium? Cum iți faci cont pe YouTube Premium? Cu siguranța,…

- State Secretary with the Health Ministry Andrei Baciu announced that on July 1 a new immunization policy against COVID-19 enters into force, namely vaccination only at family doctors. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Televiziunea publica rusa a difuzat joi seara imagini in care Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, originar din Nottinghamshire, apare incatusat si avand o taietura pe frunte, relateaza Agerpres, care citeaza AFP și dpa.Mama sa, Ang Wood, a confirmat pentru The Telegraph, publicatie care a consacrat…

- Pachetul de masuri pentru populatie intitulat „Sprijin pentru Romania”, ce urmeaza sa fie prezentat, luni, de liderii coalitiei, cuprinde, printre altele, Programul „Family start” – garantarea unui credit in valoare de maxim 75.000 lei, in proportie de 80% de catre stat si Programul national „Student…

- The ruling coalition will examine on Tuesday the Social Democrats' package intended to counteract rising food and fuel prices, as well as other measures to support individuals and businesses; the support measures will next reach the government's table, Minister of Family, Youth and Equal opportunities…

- Financing family medicine has gone up by 22%, being an "unprecedented" rise," the Minister of Health, Alexandru Rafila, declared in southeastern Ploiesti, on Monday, during a press conference, adding that he hopes that family physicians will appreciated this step. Fii la curent cu cele mai noi…