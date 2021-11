Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a parasit turneul de la Indian Wells in turul al treilea. Jucatoarea noastra a fost infranta de Aliaksandra Sasnovich (100 WTA) din Belarus. Sportiva din Constanța a fost rapusa de Sasnovich cu scorul de 5-7, 4-6, intr-un meci infernal care a durat o ora și 37 de minute. Good fight, next…

- Simona Halep (locul 17 WTA) a vorbit despre eliminarea Emmei Raducanu de la Indian Wells, precizand ca deși nu este in masura sa-i dea sfaturi, pentru ca nu a caștigat un turneu de Grand Slam la o varsta atat de frageda, crede ca ”trebuie sa fii foarte atent dupa un succes atat de mare”, relateaza gsp.ro…

- Jucatoarea din Marea Britanie cu origini romanești, in varsta de 18 ani și ocupanta a locului 22 WTA, a fost invinsa de Aliaksandra Sasnovich din Belarus (27 de ani, 100 WTA) in turul 2 de la Indian Wells. Emma Raducanu a pierdut in doua seturi cu scorul de 2-6, 4-6 și rateaza astfel duelul cu Simona…

- Simona Halep a invins-o, vineri, pe ucraineanca Marta Kostyuk, cu scorul de 7-6(2), 6-1 și s-a calificat in turul 3 de la Indian Wells, unde o va intalni pe jucatoarea din Belarus, Aliaksandra Sasnovich, noteaza gsp.ro. Meciul inceput mai greu pentru Simona Halep care a avut nevoie de tiebreak pentru…