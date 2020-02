WSJ: Coronavirusul închide economia Chinei pentru restul lumii Epidemia de coronavirus, care a infectat mai mult de 16.000 de persoane, a perturbat lanțurile comerciale și de aprovizionare la nivel mondial, a scazut prețurile activelor și a obligat companiile multinaționale sa ia decizii dure, relateaza Wall Street Journal, citat de Mediafax.

Izolarea Chinei, pe fondul epidemiei, o situație rara pentru un astfel de centru economic vital, afecteaza întreaga lume.



SUA, precum și guvernele din Europa și Asia aplica noi reglementari pentru a bloca accesul celor veniți din China, în timp ce marile companii aeriene și-au suspendat zborurile,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

