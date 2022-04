Stiri pe aceeasi tema

- Wrs este unul din finaliștii selecției naționale de la Eurovision prin piesa “Llamame”, dar asta nu-l oprește sa lanseze muzica. “Don’t Rush” este o noua piesa, cu vibe-ul exotic specific lui wrs, ce va fi inclusa pe viitorul sau EP MANDALA. Piesa a fost compusa de catre wrs, Costel Dominteanu și Darius…

- Wrs intra in selecția naționala a concursului Eurovision 2022 cu melodia „Llamame”. Sunetul lui wrs este recunoscut ca fiind exotic și vibrant, incat sa te faca sa dansezi la fiecare play. Cantecul „Llamame” intra in aceeași categorie, iar acesta energie aparte a muzicii lui wrs este atuul pe care…

- Olivia Addams pregatește prima ei lansare in limba romana. Cantecul “Scrisori in minor” este de o sensibilitate aparte, iar interpretarea indurerata a Oliviei o lasa pe artista vulnerabila in fața ascultatorilor. Povestea piesei este despre o iubire neimpartașita, in care una din parțile implicate…

- Wrs revine cu cea de-a doua piesa a anului, un cantec de pe viitorul EP ,,Mandala”. Este vorba despre piesa „Dalia”, lansata la doar doua saptamani distanța de ,,Leah”, tot intr-un ianuarie friguros, oferind, cu aceasta ultima melodie, o mica ,,scapare” spre starile verii. Lansata pe 20 ianuarie, piesa…

- Delia Rus revine cu o noua piesa, cu un nou leac pentru inimile frante. Artista lanseaza marți, 25 ianuarie, „ Ochii caprui”, o piesa pop urbana, cu o poveste despre inimi frante și puterea de a depași momentele de sfarșit ale unei relații. Compusa de artista in colaborare cu Paul Iorga și Bogdan Gridan,…

- LORA a lansat astazi, vineri, 21 ianuarie, piesa „Loc de 2”, in spatele careia se ascunde un mesaj puternic. Discursul muzical al artistei face aluzie la modul in care majoritatea oamenilor iși traiesc viața pe „repede inainte”, fara sa se gandeasca de doua ori inainte de a lua o decizie importanta…

- Wrs, o prezența exotica in peisajul muzical, lanseaza inca o piesa in acest inceput de 2022. Este vorba de single-ul “Dalia” ce anunța viitorul sau EP – MANDALA. Intr-un ianuarie friguros, “Dalia” este o mica scapare spre starile verii. Piesa a fost compusa de catre wrs, EMAA și Alex Ghinea, iar de…

- Wrs a lansat pe 6 ianuarie a doua piesa ce anunța viitorul EP numit „MANDALA”. Piesa se numește “La Luna” și aduce un stil exotic și transcedental universului muzical creat de wrs. Aceasta prima lansare a anului 2022 aunța fanii wrs ca exista multe lucruri pregatite pentru ei și nu este timp de pierdut. …