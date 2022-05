Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision 2022 – WRS, cu piesa „Llamame” – s-a calificat joi in finala competiției muzicale, care va avea loc sambata, la Torino, in Italia. Romania a concurat joi seara in cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision 2022, numarandu-se apoi printre țarile…

- Viața culturala ramniceana de la sfarșitul secolului al XIX-lea, concretizata in manifestari de prestigiu ce continuau vechi și bogate tradiții, este și rezultatul activitații unor societați și cercuri culturale inființate din inițiativa intelectualilor din localitate, dornici sa contribuie, pe masura…

- In ultimul an i s-au intamplat multe, a muncit cu drag și spor in proiecte diferite de televiziune, a dormit la filmari in țari straine mai mult decat pe perna de acasa, dar recunoaște ca tot ceea ce i s-a intamplat a fost primit cu placere și nu regreta decat timpul puțin petrecut cu familia. … Articolul…

- Sarbatoarea Buzaului – implinirea a 1.650 de ani de la martirizarea Sfantului Sava in raul Musaios (Buzau), ceea ce se traduce prin tot atația ani de atestare documentara a comunitații de pe aceste meleaguri -, a fost transformata intr-o sarbatoare a picturii romanești contemporane, la care a luat…

- Luminița Anghel, cu o experiența muzicala de zeci de ani, a reacționat dupa ce WRS a devenit reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022. Cantareața l-a laudat pe cel care va reprezenta țara la Torino in luna mai, cu melodia „Llamame”. „Am urmarit intenționat finala, pentru ca știam ca, fiind foarte…

- Dupa doi ani in care, din cauza pandemiei de Covid-19, nu s-a putut desfașura, „Marșul pentru viața” a avut loc in municipiul Buzau, la o zi dupa sarbatoarea Bunei Vestiri, adica sambata, 26 martie, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Arhiepiscop Ciprian al Buzaului și Vrancei. Marșul, organizat…

- ,,Inca imi ia ceva timp sa ma trezesc, sa ma dezmeticesc ca sunt eu caștigatorul”, a spus, cat se poate de sincer, buzoianul Andrei Ionuț Ursu, cel care va reprezenta Romania la finala Eurovision. Prezent in emisiunea ,,Vorbește lumea”, WRS a vorbit despre cum a ajuns sa faca și muzica pe langa dans…

- A trecut mai bine de o saptamana de cand buzoianul Andrei Ionuț Ursu a fost ales sa reprezinte Romania la Eurovision, in urma finalei Selecției Naționale. WRS va canta la Torino in cea de-a doua semifinala a Eurovision 2022. Așa cum era de așteptat, reacțiile celor din public nu au intarziat sa apara,…