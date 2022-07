Stiri pe aceeasi tema

- World Rugby și Rugby Europe, cele mai importante instituții din sportul cu balonul oval, au luat atitudine in disputa Ministerul Sportului vs. Federația Romana de Rugby. Subiectul atins este Arcul de Triumf, arena care declanșeaza de ceva vreme o serie de polemici. Stadionul, aflat in administrarea…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a reușit o victorie frumoasa, duminica seara, cu scorul de 30-22 (17-3), in fața selectionatei Uruguayului, intr-un meci test disputat la Montevideo. Raportul eseurilor a fost 3-3. „Stejarii”, care mai disputa un meci cu sud-americanii și duminica viitoare tot la Montevideo,…

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a fost invinsa, vineri seara, cu scorul de 45-13, de selectionata Italiei, intr-un meci test disputat pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf. A fost primul meci intre cele doua formatii disputat la Bucuresti, dupa 18 ani. "Stejarii" mai au programate la 10…

- Debutantul Victor Leon, jucator nascut in Republica Moldova, va incepe in primul XV al echipei de rugby a Romaniei in meciul-test cu reprezentativa Italiei, programat azi, de la ora 21:00, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf din Bucuresti. La primul meci intre cele doua formatii care are…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu. “Performanțele extraordinare ale sportivilor noștri ne dau speranța in capacitatea romanilor de a-și demonstra potențialul. Entuziasmul de acum, generat de aurul…

- Echipa nationala de rugby a Romaniei deschide seria meciurilor de pregatire din luna iulie cu o partida cu Italia, echipa din Turneul celor Sase Natiuni, a anuntat, luni, Federatia Romana de Rugby. Meciul va avea loc la Bucuresti, pe 1 iulie, pe Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf, de la ora…

- Nicolae Ciuca a desemnat-o pe Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și coordonator strategic al asistenței umanitare a refugiaților, sa reprezinte Guvernul Romaniei la intalnirea de astazi cu doamna Dr. Jill Biden, prima doamna a Statelor Unite ale Americii.

- Executivul condus de Nicolae Ciuca a anunțat vineri dimineața, 29 aprilie, ca site-urile Guvernului, Ministerului Apararii Naționale, Poliției de Frontiera și CFR Calatori au fost afectate de un atac cibernetic de tip DDOS. Acest lucru presuspune un aflux mare de trafic trimis de hackeri pentru a impiedica…