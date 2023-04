Stiri pe aceeasi tema

- Google, parte a grupului Alphabet, a convins marti o instanta de apel din SUA sa anuleze trei brevete anti-malware aflate in centrul unui verdict de 20 de milioane de dolari al unui juriu din Texas impotriva companiei, transmite Reuters.Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a declarat…

- Prietenia strinsa dintre Matthew McConaughey și Woody Harrelson este binecunoscuta, chimia lor reflectindu-se memorabil pe ecran in primul sezon al „True Detective”, apreciat unanim de critici, relateaza CNN. Acum, McConaughey a sugerat intr-un interviu acordat podcastului „Let’s Talk Off Camera with…

- Matthew McConaughey spune ca Woody Harrelson ar putea fi fratele sau vitreg. Actorul spune ca el și colegul sau din True Detective "au facut cateva calcule" dupa ce mama sa a dezvaluit ca il cunoștea pe tatal lui Harrelson.

- In ultimii ani, reprezentantul american Michael McCaul, republican din Texas, a facut frecvent remarci care interfereaza in afacerile interne ale Chinei și submineaza interesele statului. Recent, acesta a condus o delegație in regiunea chineza Taiwan, ceea ce a incalcat grav principiul unei singure…

- Peste 200.000 de clienti vor primi facturi de regularizare cu minus, in conditiile in care clientii casnici s-au preocupat sa-si reduca consumul in aceasta perioada de criza, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Zece „mega-amenințari“ se indreapta spre lume, inclusiv razboi, crize ale datoriilor și o „bomba cu ceas“ demografica, iar investitorii ar trebui sa se protejeze prin aur, determinand astfel prețul metalului galben sa creasca la 3.000 de dolari pana in 2028. Cel puțin asta susține Nouriel Roubini, CEO…

- Arabia Saudita s-a oferit sa plateasca pentru noi stadioane sportive in Grecia și Egipt daca acestea vor accepta sa faca echipa cu greii din Golf, bogați in petrol, intr-o candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2030, dezvaluie POLITICO.