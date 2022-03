Stiri pe aceeasi tema

- Au fost scene șocante, seara trecuta, la premiile Oscar. Spre surprinderea tuturor, Will Smith l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock pentru ca a menționat-o pe soția Jada Pinkett Smith in timpul celei de-a 94-a ediții a Premiilor Academiei. Incidentul pur și simplu a uimit pe toata lumea. Iata cum s-a…

- Actorul Will Smith s-a ridicat pe scena ceremoniei Oscar și in emisie direscta i-a dat o palma colegului sau Chris Rock. Incidentul a avut loc dupa ce Rock a facut o gluma nereușia despre soția actorului, Jada Pinkett Smith, transmite Noi.md cu referire la stiri. Potrivit BBC, soția actorului americat…

- Gala Premiilor Oscar de anul acesta nu a fost lipsita de incidente. Will Smith l-a lovit pe Chris Rock, fiind deranjat de o gluma pe care comedianul a facut-o despre soția lui. Gazda a facut o aluzie despre coafura inedita a soției lui Will Smith, actrița Jada Pinkett Smith. Se... The post OSCAR 2022…

- Will Smith, castigatorul premiului Oscar pentru rolul principal din filmul King Richard l a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza DPA citat de Agerpres.ro.Cu cateva secunde…

- Cu cateva secunde inainte sa prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunandu-i ca abia asteapta sa o vada jucand in continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott in 1997 si in care rolul principal a fost…

- Will Smith a fost recompensat duminica seara, la Los Angeles, cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol principal la cea de-a 94-a gala de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din lungmetrajul "King Richard", relateaza contul de Twitter al…

- „Nu pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita", i-a strigat Will Smith, 53 de ani, lui Chris Rock, 57 de ani, dupa ce a urcat pe scena si l-a palmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru „cel mai bun documentar", a scris CNN. Rock iși permisese o gluma despre faptul ca Jada Pinkett-Smith…

- Un moment care i-a lasat cu gura cascata pe toti cei aflati in sala decernarii Premiilor Oscar a avut loc atunci cand Chris Rock a facut o gluma pe seama sotiei lui Will Smith. Acesta a urcat pe scena si i-a dat o palma lui Chris Rock.