Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 14.12.2019 ORA 08 – 15.12.2019 ORA 08 Vremea va fi calda pentru aceasta perioada. Cerul va Post-ul In weekend vremea se menține calda, maximele ajungand și la 14 grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 06.12.2019 ORA 08 – 07.12.2019 ORA 08 Vremea se va incalzi ușor. Cerul va fi Post-ul METEO: Vreme se incalzește apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 29.11.2019 ora 08 – 30.11.2019 ora 08 Regimul termic va fi caracterizat de valori mult mai Post-ul Vremea va fi calda. Maximele vor atinge 17 grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 13.11.2019 ORA 08 – 14.11.2019 ORA 08 Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori Post-ul Vremea va fi calda, dar vantul va avea intensificari. Vezi prognoza completa! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 09.11.2019 ORA 08 – 10.11.2019 ORA 08 Vremea va fi frumoasa și deosebit de calda pentru Post-ul Vremea in acest weekend – frumoasa și deosebit de calda apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 08.11.2019 ORA 08 – 09.11.2019 ORA 08 Vremea va fi calda. Cerul va fi mai mult Post-ul Vremea va fi calda, dar este posibil sa ploua apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea se incalzește de astazi in toata țara. Temperaturile vor fi cuprinse intre 8 și 16 grade, anunța meteorologii. Sambata, valorile termice se vor apropia de cele normale pentru aceasta data din calendar, in cea mai mare parte a țarii, informeaza meteorologul de serviciu al ANM, Adrian Boariu. Astfel,…

- Sambata, vremea va fi predominant frumoasa, iar in orele amiezii se va mentine mai calda decat in mod normal si chiar deosebit de calda in regiunile intracarpatice. „Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua, dar cu nebulozitate joasa stratiforma sau ceata, in primele ore ale intervalului, apoi, cu…