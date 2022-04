Weekend plin la Iulius Town: expoziție LEGO și „Museum of the Moon”, premii „Cate-n luna și-n stele”, distracție cu tiroliana și teatru de papuși Timișoara, 01 aprilie 2022: Iulius Town se transforma și in acest final de saptamana in destinația ideala de petrecere a timpului liber. Vizitatorii sunt așteptați sa admire cladiri emblematice in miniatura din Timișoara și Cluj-Napoca, sa „exploreze” instalația „Museum of the Moon”, sa „Caștige cate-n luna și-n stele” sau sa participe la evenimentele dedicate Zilei Jandarmeriei Romane. Cei mici se vor bucura de intalnirea cu „Ursul Pacalit de Vulpe”,…